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23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 23 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 17 bin 524 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 853 testte 2 bin 654 vaka tespit edildi.

Coronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 524 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,43 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 811 bin 832, 2'nci dozda 53 milyon 25 bin 218 ve 3'üncü dozda 27 milyon 731 bin 96 olmak üzere 147 milyon 423 bin 229 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

23 Nisan koronavirüs tablosu

Etiketler 23 Nisan koronavirüs tablosu 23 Nisan koronavirüs tablosu
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