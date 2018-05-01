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  3. 01 Mayıs 2018 14:28

24 Haziran'da seyyar seçim sandığı geliyor

24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimlerde engelliler için seyyar sandık uygulaması da ilk kez hayata geçirilecek.

24 Haziran'da seyyar seçim sandığı geliyor
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Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için sandığa gidecek. Seçim, geçen yıl yapılan Anayasa değişiklikleri ve buna ilişkin uyum yasaları çerçevesinde pek çok yeniliğe sahne olacak.

Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekecek. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın yazısına göre yatağa bağımlı seçmenlerin “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “Hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” yazılı sağlık raporunu ibraz etmesi halinde seyyar sandık uygulamasından yararlanabilecek.

Bunun için engeli bulunan veya halihazırda evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar, aile hekimlerine başvurarak rapor almaları gerekiyor. Söz konusu başvurular internet ortamından erapor.saglik.gov.tr adresinden de gerçekleştirilebiliyor. Seyyar sandık uygulamasını kullanmak için ise son tarih 4 Mayıs olarak açıklandı.

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