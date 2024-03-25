  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3 bin 500 okula ''yenilikçi sınıf'' kurulacak

3 bin 500 okula ''yenilikçi sınıf'' kurulacak

3 bin 500 okula ''yenilikçi sınıf'' kurulacak
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde ortaokul ve lise düzeyinde 3 bin 500 okulda yenilikçi sınıfların oluşturulması için bir girişim başlattı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek işbirlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak.

Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı 10'ar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.

Yenilikçi sınıfların kurulmasıyla ilgili alan tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tüm illerde mevcut 1500 bilişim teknolojileri laboratuvarının yenilenmesi, yenilikçi öğrenme ortamları modeli temel alınarak 1500 yeni bilişim teknolojileri laboratuvarının kurulması hedefleniyor.

Bunun yanında 500 okulda ise teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların, tüm derslerde öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor.

Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarında yer alan beceriler, yetkinlikler ve kazanımları destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını entegre edecek şekilde gerçekleştirilecek.

Etiketler yenilikçi sınıf yenilikçi sınıf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SASA'nın patronu Erdemoğlu'ndan yüzde 1'lik servet vergisi önerisi SASA'nın patronu Erdemoğlu'ndan yüzde 1'lik servet vergisi önerisi Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan çalışanlara ve emeklilere kötü haber: ''Yalan söylüyorlar'' Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan çalışanlara ve emeklilere kötü haber: ''Yalan söylüyorlar'' Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Sıfır apartman yan yatmaya başladı Sıfır apartman yan yatmaya başladı Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte TÜİK 2023 yılı işsizlik oranını açıkladı TÜİK 2023 yılı işsizlik oranını açıkladı Rezalet! Su kanalında yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu Rezalet! Su kanalında yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu