Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Meteoroloji sağanak yağış için il il uyardı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji sağanak yağış için il il uyardı! İşte 5 günlük hava durumu
TFF açıkladı! İşte liglerin başlama ve bitiş tarihleri!
TFF açıkladı! İşte liglerin başlama ve bitiş tarihleri!
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ağustos 2020 19:25

3 gündür kayıp oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da 25 yaşındaki genç kaldığı apartta ölü bulunurken, olayı öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu.

A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Antalya'da, 3 gündür haber alınamayan Muhammet Halil B.'nin (25), yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3867 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan oğlu Muhammet Halil B.'den 3 gündür haber alamadığını belirten annesi Özgül Öztürk (50), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
İhbarın ardından harekete geçen polis, sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Kapıyı açıp, içeri giren ekipler, Muhammet Halil B.'yi hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, soruşturma başlatırken, Muhammet Halil B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen gencin annesi Özgül Öztürk, gözyaşı dökerek, "Ben oğlum ne yapıyor, diye düşünürken ölmüş" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ceset , ölü , antalya , gözyaşı , apart
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM