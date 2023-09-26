12 yıllık sır çözüldü! Genç kadını zehirleyip uçurumdan atmış!

Eskişehir'de, 2011'de kaybolan S.B.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının, son görüştüğü kişi olan M.S. gözaltına alındı. S.B.'yi tarım ilacıyla zehirleyip uçurumdan attığını itiraf eden zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen yeğeni tutuklandı.

S.Y. (33), 2011 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları, gönül ilişkisi yaşadığı M.Ş.'ün yanına gittiği belirtilen S.Y. ile görüşmeyi bıraktı. Geçen şubatta, ailesi 12 yıldır haber alamadıkları S.Y. için polise kayıp başvurusunda bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Y.'nin bulunması için özel ekip kurarak arama çalışması başlattı. Polis tarafından kentteki hastaneler ve mezarlıklarda yapılan aramalarda S.Y.'nin izine rastlanmadı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, S.Y.'ün gönül ilişkisi yaşadığı ve cep telefonu kayıtlarında son görüştüğü kişi olan M.Ş.'yi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından M.Ş. ile yeğeni F.Ş. gözaltına alındı. Polis sorgusunda, çelişkili ifadeler veren Ş., 2011 Kasım'da S.Y.'ü tarım ilacıyla zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. M.Ş., S.Y.'nin cesedini ise Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki ormana götürüp uçurumdan attığını söyledi.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi M.Ş. ile ona yardım ettiği öne sürülen yeğeni F. Ş., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

CESEDİ ARANIYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ablasının kayıp başvurusu üzerine S.Y. ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirterek, "Olayla ilgili M.Ş. ve F. Ş.'nin gözaltına alındığı, M.Ş.'nin yapılan sorgulamasında çelişkili ifadeler vermesi üzerine S.Y.'yi öldürdüğünü ve sonrasında Mihalgazi-Alpagut kara yolu üzerinde bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan aşağı attığını itiraf etmesi ile şüpheliler M.Ş. ve F. Ş., 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgusunun ardından tutuklanan 2 şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Kayıp şahsın cesedinin arama çalışmaları AFAD, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle sürdürülmekle birlikte, olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi. Soruşturma sürüyor.

DHA