  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 ilde DEAŞ operasyonları: Onlarca DEAŞ'lı gözaltında

17 ilde DEAŞ operasyonları: Onlarca DEAŞ'lı gözaltında

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde DEAŞ'a yönelik “Gürz-35” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İHA

Etiketler deaş IŞİD terör terörist operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gece yarısı gökyüzünde görüldü, vatandaş sokağa döküldü Gece yarısı gökyüzünde görüldü, vatandaş sokağa döküldü Bebek katili Abdullah Öcalan'a özel af teklifi TBMM'de Bebek katili Abdullah Öcalan'a özel af teklifi TBMM'de Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı Apple Siri ile işlediği suçu itiraf etti: 3,3 milyar TL tazminat ödeyecek Apple Siri ile işlediği suçu itiraf etti: 3,3 milyar TL tazminat ödeyecek Onlarca suç kaydı olan genç intihar etti Onlarca suç kaydı olan genç intihar etti Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti Memur ve emeklisinin zammı bugün belli oluyor Memur ve emeklisinin zammı bugün belli oluyor ''AFAD faturaları ödemedi, depremzede elektriksiz kaldı!'' ''AFAD faturaları ödemedi, depremzede elektriksiz kaldı!'' Uçak, fabrika çatısına düştü: Ölü ve yaralılar var Uçak, fabrika çatısına düştü: Ölü ve yaralılar var SGK hem borcunu istedi, hem ödemeyi kabul etmedi! SGK hem borcunu istedi, hem ödemeyi kabul etmedi!
KYK borçları için ''ödeme zorunluluğu'' düzenlemesi KYK borçları için ''ödeme zorunluluğu'' düzenlemesi Binlerce vatandaş gece yarısı hastaneye akın etti Binlerce vatandaş gece yarısı hastaneye akın etti Ooooohhhh! İçimizin yağları eridi: Polis ''çakarlı maganda''ya fena çaktı Ooooohhhh! İçimizin yağları eridi: Polis ''çakarlı maganda''ya fena çaktı Terastaki mangal keyfinin sonu felaket oldu Terastaki mangal keyfinin sonu felaket oldu AK Partili milletvekilleri birbirleriyle davalık oldu AK Partili milletvekilleri birbirleriyle davalık oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor! Terörle mücadelede gazi olan Mehmetçik ''Öcalan ile diyaloglara'' isyan etti! Terörle mücadelede gazi olan Mehmetçik ''Öcalan ile diyaloglara'' isyan etti! RTÜK'ün ceza kestiği diziden ekranlara ''geçici'' ara RTÜK'ün ceza kestiği diziden ekranlara ''geçici'' ara Yolda çöpü yere atarken tespit edilen genç duyduğu anonsla neye uğradığını şaşırdı Yolda çöpü yere atarken tespit edilen genç duyduğu anonsla neye uğradığını şaşırdı Ünlü futbolcuya uçaktas ''İsrail'' gözaltısı Ünlü futbolcuya uçaktas ''İsrail'' gözaltısı