17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti

Osmaniye sabaha karşı kan donduran bir olayla sarsıldı. 17 yaşındaki 3 akraba arasında arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 17 yaşındaki bir çocuk kendi yaşıtı olan akrabasını av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayın tek görgü tanığı olan bir başka çocuğun ifadeleri ise dehşeti gözler önüne serdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Ö.A. (17) birlikte içki içtiği akrabası C.A.'ı (17) aralarında çıkan tartışmada öldürüp, aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sumbas ilçesinin Bağdaş yaylasında meydana geldi. Ö.A., akrabası C.A. ve Kadir A. (17) ile birlikte yayla evine gitti. Burada içki içen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ö.A., otomobildeki av tüfeğini alıp, C.A.'a ateş etti, ardından kendini göğsünden vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen Kadir A., jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ö.A. ve C.A.’ın öldüğü belirlendi.

İfadesine başvurulmak üzere karakola götürülen K.A., Ö.A. ile C.A.’ın içki içerken kavga ettiğini, bu sırada Ö.A.’ın tüfekle C.A.’ı vurup intihar ettiğini söyledi.

Cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

