17 yaşındaki mevsimlik işçi intihar etti

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Olay, akşam saatlerinde Geyve Bayat Köyü'nde meydana geldi. Mardin’den ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Bayat'a gelen Fesih Ç., odasında yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan yakınları içeri girdiğinde Fesih Ç.’yi kanlar içinde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fesih Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak soruşturma başlatıldı.
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