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  4. 24 Eylül 2020 09:40

18 yaşında ''araba, ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum deyip...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Furkan Celep, sosyal medya hesabından intihar edeceğini belirten bir gönderi paylaştıktan sonra kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi.

18 yaşında ''araba, ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum deyip...
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Gece saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin Furkan C. olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Furkan C.’in cesedini Sahil Güvenliğe ait bota alınmasını sağladı. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu.  

Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan C.’in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı. Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan C., bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü.

Furkan C. bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


 
 
 

 

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