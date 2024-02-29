2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Adana'da 2 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki gencin, Seyhan Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gezintiye çıkan kişi, saat 12.00 sıralarında Seyhan Baraj Gölü’nde sürüklenen cesedi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği görevlileri cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan M.G.Ü.’e ait olduğu belirlendi. İncelemenin ardından M.G.Ü.’nün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Ü.’nün cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA