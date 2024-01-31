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20 metre tünele operasyon: Suçüstü yakalandılar

20 metre tünele operasyon: Suçüstü yakalandılar
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 metre uzunluğunda tünel oluşturup izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Bölgeyi inceleyen ekipler, 20 metre uzunluk ve 17 metre derinliğinde tünel oluşturup kazı yapan 8 zanlıyı suçüstü yakaladı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA

Etiketler mersin kazı izinsiz kazı operasyon
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