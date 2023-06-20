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  4. 31 ilde dev operasyon: 353 gözaltı var, 52 kişi aranıyor!

31 ilde dev operasyon: 353 gözaltı var, 52 kişi aranıyor!

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Türkiye genelinde 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kukla Operasyonu'nda 353 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar tüm hızıyla sürerken 52 zanlı hakkında daha gözaltı kararı var.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından; 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik, 31 ilde eş zamanlı olarak Kukla Operasyonu düzenlendi.

353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi."

Etiketler gözaltı operasyon suç örgütü yüzlerce gözaltı
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