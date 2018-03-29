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  4. 29 Mart 2018 10:12

35 bin kişiyi öldüreceklerdi !

Adana'da düzenlenen sahte içki operasyonunda piyasa değeri 300 bin TL olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 35 bin kişinin zehirlenmesine yol açacak olan sahte rakılar ele geçirildi.

35 bin kişiyi öldüreceklerdi !
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Adana polisi piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi.

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi'nde bir adreste sahte rakı imalathanesi olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi. Ayrıca polis imalathanede anason damıtımında kullanılan bir düzenek de ele geçirdi.

Olayla ilgili Hüseyin K. isimli bir şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Polisin operasyonda ele geçirdiği sahte rakıyı imha etti. Ele geçen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu ve yaklaşık 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

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