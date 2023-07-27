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  4. 4 gün önce kaybolan uzman çavuştan acı haber

4 gün önce kaybolan uzman çavuştan acı haber

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan uzman çavuş, tarlada ölü olarak bulundu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gün önce kayıplara karışan 27 yaşındaki uzman çavuş E.T., bir tarlada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Patnos'ta 4 gündür kayıp olarak aranan uzman çavuş E.T.'den (27) acı haber geldi. E.T., Patnos Barajı yakınlarında bulunan bir tarlada ölü bulundu.

Ölüm sebebinin belirlenmesi için uzman çavuşun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İHA

Etiketler ağrı patnos kayıp uzman çavuş tarla
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