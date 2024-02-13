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  4. 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu

4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu

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Bursa'da 4 yaşındaki bir çocuk, kendisinden 7 yaş büyük ablasını bıçakla yaraladı. İki kardeşin hastanedeki görüntüleri ise olay oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda 4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı.

Olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Anne ve babaları 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki E.K., 4 yaşında kardeşi G.K. ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden G.K., aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

Eve gelen anne C.K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Bursa'da 4 yaşındaki bir çocuk, kendisinden 7 yaş büyük ablasını bıçakla yaraladı. İki kardeşin hastanedeki görüntüleri ise olay oldu.

Ablasından öperek özür diledi

Ablasını gören G.K., önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi.

Olayı anlatan abla E.K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

Olayı anlatan anne C.K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi.

Bursa'da 4 yaşındaki bir çocuk, kendisinden 7 yaş büyük ablasını bıçakla yaraladı. İki kardeşin hastanedeki görüntüleri ise olay oldu.

Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler ablasını bıçakladı çocuk abla abla kardeş kardeş
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