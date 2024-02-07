4 yılda 4 bebeğini de doğumdan sonra terk etmişti, hapsi istendi

Denizli'de son 4 yıl içerisinde para karşılığında girdiği ilişkilerle doğurduğu 4 bebeğini de doğum yaptıktan hemen sonra hastanede terk ederek kaçan genç kadının 2 yıl hapsi istendi.

Denizli'de son 4 yılda hastanede doğum yapıp, babaları belli olmayan 4 bebeği terk eden G.K. (34) hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün suç duyurusu sonrası iddianame hazırlandı. İfadesinde, suç kastı olmadığını belirten G.K.’ye, kurum bakımına alınması için dilekçe vermeden terk ettiği son bebek için koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suretiyle suç işlediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

G.K., 19 Ağustos 2023'te Denizli Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından G.K. bebeğini hastaneden almadı ve hiçbir iletişim bilgisi de bırakmadan gitti. Bunun üzerine Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, inceleme başlattı. İnceleme sonucunda rapor hazırlandı. Raporda, bebeğin evlilik dışı, para karşılığı ilişki sonucu doğduğu, babasının kim olduğu bilinmediği belirtildi. Raporda ayrıca bebeğin annesinin daha önce de bu şekilde 2020- 2023 yılları arasında 3 kez doğum yaptığı, bebeklere bakmak istemediği için kurum bakımına alınması için dilekçe verdiği kaydedildi. Ayrıca kurumun raporunda G.K.'nin verdiği dilekçelerde adres ve telefon numarası yazmadığı, bu nedenle bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı da eklendi.

'BEBEKLERİN BABASI KİM BİLMİYORUM'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu rapor doğrultusunda G.K. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda G.K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, G.K.'nin alınan ifadesinde, para karşılığı cinsel ilişkiye girip, bu şekilde 4 bebek doğurduğu, birçok kişiyle ilişkiye girdiği için bebeklerin babasının kim olduğunu bilmediği, geçimini fuhuş yaparak sağladığı ve olayda suç kastının olmadığını söylediği belirtildi.

SON BEBEK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede G.K.'nin en son dünyaya getirdiği erkek bebeğini hastaneye terk ettiği, hiçbir iletişim ve adres bilgisi bırakmadığı, bu nedenle bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı, hastanede sonulum sıkıntısı çeken ve ameliyat olması gereken bebeğin kimliği olmadığı için başka bir hastaneye sevk edilemediği belirtildi. Savcılık, bu nedenlerle anne G.K.'nin bu eylemleri ile yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suretiyle suçu işlediği belirtildi. G.K.'nin son terk ettiği bebeği için 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Denizli 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Öte yandan G.K.'nin 4 bebeği de Denizli Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirip, terk ettiği öğrenildi. (DHA)

DHA