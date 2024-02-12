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5 otomobil birbirine girdi: 11 yaralı

5 otomobil birbirine girdi: 11 yaralı
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Şanlıurfa'da aynı yönde giden 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden 5 otomobil, birbirine çarptı. Zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler şanlıurfa zincirleme trafik kazası
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