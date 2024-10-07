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6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu

6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu
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Tekirdağ'da ormanlık alanda bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin, 6 ay önce kaybolan Y.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

Çerkezköy-İstanbul yolu üzerinde yer alan ormanlık alanda, yol kenarında temizlik yapan belediye işçileri tarafından bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan incelemede, cesede ait parçalar ve kemikler bulundu.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve cesedin kimliği belirlendi. Cesedin, Nisan ayında Kapaklı ilçesinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 47 yaşındaki Y.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki ağaca asılı ipte maktule ait ceset parçalarının bulunması üzerine, polis olayın intihar olduğunu belirledi. Parçalanmış ceset, nöbetçi Savcının ilk incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da ormanlık alanda bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin, 6 ay önce kaybolan Y.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

İHA

Etiketler  Tekirdağ orman ceset polis kayıp
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