6 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Millî Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana terörle mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, 17 Temmuz’da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.

"1 OCAK'TAN İTİBAREN 794 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, "1 Ocak’tan itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı 320 operasyon icra edilmiş, 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

"HUDUT NAMUSTUR"

Zeki Aktürk, Mehmetçiğin "Hudut namustur" anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat büyük fedakarlık ve kahramanlıkla sınır güvenliğine yönelik mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması için, çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli sürdüğünü söyledi.