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9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

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Konya'da bir kişi, masa üzerine bıraktığı tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki yeğeninin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Beykoz Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ruhsatsız tabancasını temizleyen amca İ.U. (47), silahını temizledikten sonra masaya bıraktı. İ.U., bu sırada masadaki silahı alarak oynamaya başlayan 9 yaşındaki yeğeni Ş.U.'nun tabancayı ateşlemesi sonucu göğsünden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen İ. U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay sırasında evde bulunan aile yakınlarını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan, olayın zanlısı 9 yaşındaki çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı. Hayatını kaybeden İ. U.'nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler konya karatay silah tabanca
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