96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu
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6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi.
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde Alpargün apartmanında 96 kişi yaşamını yitirmişti.
Apartmanın müteahhidi H.A., 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DHA
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