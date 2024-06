Adana'da damat dehşet saçtı: 4 ölü

Adana'da H.E. (23), sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. H.E., boşanma aşamasındaki eşi Ş.E. ile konuşmak için kayınpederi T.E.’ın evinin önüne geldi. Burada H.E. ile eşi Ş.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken H.E., eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi M.E., kayınvalidesi L.E. ve kayınpederi T.E.’yi de vuran H.E., yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri, H.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA