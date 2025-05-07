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Akaryakıt fiyatlarında motorine beklenen indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarında motorine beklenen indirim geldi
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Zam yağmuruyla hem benzin hem de motorinin litre fiyatları yeniden 50 TL sınırına dayanırken dün LPG'ye gelen indirimin ardından bugün de motorine indirim geldi. İşte indirim sonrası 7 Mayıs Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun üretim artışlarını hızlandırma kararıyla önceki seansta yaşanan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor ancak arz fazlasına ilişkin endişeler devam ediyor. Bu endişelerin ortasında akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik sürüyor.

Buna göre son olarak otogaz fiyatına dün itibariyle 1 lira 15 kuruş indirim gelmişti. LPG'ye gelen indirimin ardından bugün de motorinin litre fiyatına indirim yapıldı.

Bugünden itibaren ( 7 Mayıs Çarşamba günü ) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 TL 29 Kuruş ucuzladı.

Benzin fiyatlarına bir indirim gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor...

 

İşte 7 Mayıs Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,89 TL
Motorin fiyatı: 45 TL 
LPG fiyatı: 27,65 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,26 TL
Motorin fiyatı: 44,19 TL 
LPG fiyatı: 27,74 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,23 TL 
Motorin fiyatı: 45,34 TL
LPG fiyatı: 27,70 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,03 TL
Motorin fiyatı: 43,11 TL
LPG fiyatı: 28,19 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,21 TL
Motorin fiyatı:  46,36 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,08 TL
Motorin fiyatı: 45,25 TL
LPG fiyatı: 27,09 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,64 TL
Motorin fiyatı: 45,75 TL
LPG fiyatı: 26,81 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,86 TL
Motorin fiyatı: 45,97 TL
LPG fiyatı: 26,88 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,98 TL 
Motorin fiyatı: 46,07 TL
LPG fiyatı: 28,23 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,31 TL 
Motorin fiyatı: 45,42 TL
LPG fiyatı: 27,53 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  46,67 TL 
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 28,43 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,64 TL
Motorin fiyatı: 45,75 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,69 TL 
Motorin fiyatı: 45,77 TL
LPG fiyatı: 28 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,68 TL 
Motorin fiyatı: 45,77 TL
LPG fiyatı: 27,62 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,33 TL 
Motorin fiyatı: 46,41 TL
LPG fiyatı: 28,61 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Serhan Işılay / Haber3com

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