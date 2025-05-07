Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir

Her gün yeni bir yöntemle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışan telefon dolandırıcılarının son taktiği ortaya çıktı. Antalya'da bir kişi kendisine telefon yoluyla ulaşan dolandırıcıları CİMER'e şikayet etti. ..

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Üyesi Yemliha İpek'i telefonla arayıp, detaylar vererek güven verici konuşma yapan dolandırıcı, başvuruda bulunduğu marka tescilinin onaylandığını belirtip, sürecin tamamlanması için 8 bin 700 lira talep etti. Dolandırılmak istendiğini anlayan İpek, CİMER'e şikayette bulundu.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Üyesi ve özel bir firmada siber güvenlik yöneticisi olan Yemliha İpek, şirketi adına marka tescil başvurusunda bulundu. Bu başvurudan 2 hafta sonra Yemliha İpek, telefonla arandı. Kendisini marka tescil işlemlerini yürüten vekil firmanın muhasebe personeli olarak tanıtan kişi, marka tescil işlemlerini yürüttüklerini belirterek, İpek'ten 8 bin 700 lira marka tescil ücreti istedi. Dolandırılmak istendiğini fark eden İpek, kendisine yazan dolandırıcının telefon numarası ve gönderdiği banka hesap bilgileriyle CİMER üzerinden şikayetçi oldu.

'TUTARIN ARTACAĞI UYARISINDA BULUNDU'

Marka tescil başvurusunda bulunduktan iki hafta sonra dolandırıcılar tarafından arandığını belirten Yemliha İpek, "Markamızın 2 ay boyunca Türk Patent ve Marka Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanacağı ve sürecin ardından tescil edileceği bildirildi. Telefonda konuşan kişi, kendisini marka tescil işlemlerini yürüten vekil firmanın muhasebe personeli olarak tanıttı. Önce süreci detaylı şekilde anlatarak güven vermeye çalıştı. Ardından markamızın onaylandığını ve işlem için ödeme yapılması gerektiğini söyledi. Bugün ödeme yapılırsa 8 bin 700, 14 gün içinde yapılırsa bu tutarın 12 bin 500 liraya çıkacağı uyarısında bulundu" dedi.

IBAN'I ARAŞTIRINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Görüşmenin ardından WhatsApp üzerinden konuşmanın devam ettiğini belirten İpek, "Banka bilgilerinin olduğu bir IBAN ve hesap numarası gönderdiler. Gönderilen IBAN'ı araştırdığımda, Erzurum'da bir banka şubesine ait bireysel bir hesap olduğunu fark ettim. Telefonda konuşan kişi, ödemeyi devletle ilgili bir işlem gibi göstermeye çalıştı. Durumdan şüphelenince marka vekilliğini yürüten firmayı aradım. Firma yetkilileri, son dönemde benzer dolandırıcılık vakalarının arttığını ve kendi adlarına aramalar yapılarak müşterilerden para talep edildiğini doğruladı. Bu tür aramaların ciddiye alınmaması gerektiğini, bazı kişilerin para gönderdiğini söyledi" dedi.

TÜKONFED'DEN UYARI

Bu tarz dolandırıcılık girişimleri hakkında uyarılarda bulunan TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, "Dolandırıcılar, kamuya açık marka bültenlerini tarayarak firma bilgilerine ulaşıyor. Arayan kişi kendisini ya marka vekiliniz ya da kurum çalışanı gibi tanıtıyor. Markanın tescil olduğu ancak ödeme yapılmazsa işlemin tamamlanamayacağı şeklinde sahte bilgiler veriyorlar. Sonrasında kişisel bir IBAN numarası gönderilerek ödeme isteniyor" dedi.

'SİZE GELEN HİÇBİR ÖDEME TALEBİNE HEMEN İNANMAYIN'

Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiğini anlatan Baki, "Size gelen hiçbir ödeme talebine hemen inanmayın. Talepleri Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi kaynaklarından mutlaka doğrulayın. Gönderilen IBAN bireysel hesapsa bu büyük ihtimalle bir dolandırıcılık girişimidir. Şirket e-posta sistemlerinde 'IBAN' ve 'ödeme' gibi kelimelere filtre koyun. Şüpheli durumları savcılık, emniyetin teknoloji büroları veya diğer yetkili makamlara bildirin" diye konuştu. (DHA)

DHA