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Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu

Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayı zam oranları belli olmuştu. Hem memurların hem de tüm emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarihler de belli oldu.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş zammı netleşti.

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 15,57 oranında zam alacak. 

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’inde, çalışan memurlar ise 15’inde alsa da Temmuz ayı zam oranlarının 3 Temmuz'da açıklanması sebebiyle enflasyon zammı farklarının Temmuz ayı ortasına kadar hesaplara yatırılacağı öğrenildi.

Öte yandan çalışan memurlar ise Temmuz ayının 15’inde zamlı maaşlarını alacak.

SSK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. 

Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

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