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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra JTI'ın ardından BAT grubunun sigaralarına da zam geldi. Gelen zamla birlikte BAT grubu sigaraların en ucuzu 80 TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldı. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibarıyla %15,71 olarak hesaplamıştır." denildi. 

Yüzde 15,71 zammın etkileri de piyasaya yansımaya başladı.  

Önce JTI grubunun sigaralarına ardından da BAT grubunun sigaralarına zam geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra JTI'ın ardından BAT grubunun sigaralarına da zam geldi. Gelen zamla birlikte BAT grubu sigaraların en ucuzu 80 TL'ye yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubunun güncellenen fiyat listesini duyurdu. 

 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna gelen zamlı fiyatları da X‘ten paylaşmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sadece bir kaç saat sonra sigarada ilk zam geldi. Winston, Camel, LD, Monte Carlo markalarının en ucuz sigarası 5 TL'lik zamla 80 TL'ye yükseldi..

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

 

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