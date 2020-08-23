Adana'da ormanlık alanda yangın

Öte yandan Cumali Güzel ile İsmail Güzel'e ait evlerin yangın nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Dumanların köyde görüş uzaklığını da düşürdüğü belirtildi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. İtfaiye araçları ile karadan, helikopterle havadan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Vatandaşlar, dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için, engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. 4 noktada çıktığı öğrenilen yangında köylülerin ahırlarındaki bazı hayvanların öldüğü belirlenirken, dumandan etkilenen Ayşe Kılçık ise sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.