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Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar

Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar
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İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların çantalarından çıkan mermi, plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 kişinin etkisiz hale getirildiği, 1 yurttaşın hayatını kaybettiği ve 3’ü polis 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 96 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

 İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların çantalarından çıkan mermi, plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

Etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzenek ele geçirilmişti.

 İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların çantalarından çıkan mermi, plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

Çantadan çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

İHA

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