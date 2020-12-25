Adnan Oktar davasında cinsel içerikli görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik başlattığı operasyonda Adnan Oktar ve müritlerini ani bir operasyonla gözaltına aldı ve yargılamalar başladı. Dava sürecinde Adnan Oktar ve müritleri yaşananların kumpas olduğunu savunarak tahliyelerini istedi. Avukat Eser Çömlekçioğlu, dava dosyasına giren bilgi ve belgeleri bir araya getirdi. 524 sayfada, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne dair birçok bilgi verildi.

TELEFONDAN CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Örgütün turnike sisteminin anlatıldığı bölümde; sanıklardan N.Ö'nün telefonundan çıkan İ.P.Y'ye ait cinsel içerikli görüntüler yer aldı. Piraye kod adlı genç kızın, turnike sisteminde birçok erkekle birlikte olduğu ve görüntülerin de şantaj amacıyla kayda alındığı belirlendi.

FLASH BELLEKTEN ÇIKAN GİZLİ KAYIT

Firari sanıklardan T.A.'ın Ataşehir'deki evinde ele geçirilen bir flash bellekte ise gizli kamera kaydı çıktı. Görüntülerde, S.D.'nin evde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kayda aldığı görülüyor. Adnan Oktar müritlerinin WhatsApp konuşmaları da dava dosyasına giren belgeler oldu. Kedicikler ile aslancıklar olarak adlandırılan WhatsApp gruplarında örgüte yeni katılan isimlerin anal ilişkiye alıştırılması yönünde talimatlar verildiği ortaya çıktı.

MEDYA VE SİYASETTEN FİŞLEDİKLERİ İSİMLER

Dava dosyasında, Adnan Oktarcıların aleyhlerinde yazı yazan siyasileri ve gazetecileri de tek tek not aldığı görüldü. Notlarda; Cemil Çiçek, Ertuğrul Özkök, Rahmi Turan, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ağar ve Taha Akyol gibi isimlerin Adnan Oktar aleyhinde hareket ettiği belirtildi. Dosyaya giren bilgiler arasında, Adnan Oktar yapılanmasına yeni kişilerin kazandırılması için yürütülen çalışmalar da yer aldı.

GENÇ KIZLARIN FOTOĞRAFLARI GRUPLARDA DOLAŞIYOR

WhatsApp konuşmalarında deşifre olan bilgilerde; kendi aralarında kurdukları gruplarda çok sayıda genç kızın fotoğrafının paylaşılarak 'kandırma' talimatı verildiği görüldü.