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  4. 12 Şubat 2020 13:50

Adnan Oktar soruşturmasında elbise dolabından ''kedi'' çıktı!

Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut A. Kadıköy'de bir evde saklandığı elbise dolabının içerisinde yakalandı.

Adnan Oktar soruşturmasında elbise dolabından ''kedi'' çıktı!
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Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut A. Kadıköy'de yakalandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adnan Oktar suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari Turgut A., Kadıköy'de saklandığı evdeki elbise dolabının içinde yakalandı. Turgut A.'ya saklanmasında yardım ettiği değerlendirilen İ.E.U. da aynı operasyonda gözaltına alındı. Turgut A. ve İ.E.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. 
 

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