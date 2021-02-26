AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem

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AFAD depremi sosyal medyadan duyurdu. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 18.46 sıralarında meydana gelen deprem yerin 52,30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 26.02.2021, 18:46:48 TSİ
Enlem : 34.3100 N
Boylam : 25.9790 E
Derinlik : 52.30 km
Detay : https://t.co/md929fZnpF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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