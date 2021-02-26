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  4. 26 Şubat 2021 21:07

AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem

AFAD'ın son açıkladığı verilerine göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem
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AFAD depremi sosyal medyadan duyurdu. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 18.46 sıralarında meydana gelen deprem yerin 52,30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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