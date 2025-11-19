Aile boyu zehirlenme faciasında midye ve kokoreçten alınan örneklerin sonuçları açıklandı

İstanbul Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yiyecek ve içeceklere ilişkin rapor hazırlandı.

Almanya’dan 9 Kasım 2025’te turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'te zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Ç.B. (27) baba S.B. (38) ile 3 yaşındaki M.B. ve 6 yaşındaki K.B.’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ailenin zehirlenme olayından önce yemek yedikleri işletmelerden analiz yaptırılmak üzere numune aldırılmış, numunelerin İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Analiz sonuçlarının düzenlenerek rapor hazırlandı.

Raporda, ailenin yediği yemek ve içeceklerden alınan örneklerde herhangi bir uygunsuz madde tespit edilmediği kaydedildi.

Adli Tıp raporu da açıklandı

13 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle anne Ç.B., baba S.B. ile çocukları K.B. ve M.B.'in hastaneye kaldırıldığı, çocukların aynı gün vefat ettiği, annenin daha sonra vefat ettiği Adli Tıp Kurumu tarafından kaydedildi. Ailenin 9 Kasım 2025 Pazar günü turistik amaç ile İstanbul’a geldikleri ve Fatih’te bulunan Harbour Suites Old City Hotelde konakladıkları da Adli Tıp Kurumu’nca değerlendirilerek, "10 ve 11 Kasım 2025 tarihlerinde dışarıdan midye, pide, tantuni, kokoreç ve lokum gibi muhtelif gıdalar tükettikleri, 12 Kasım 2025 günü sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin başladığı, sabah saatlerinde hastaneye başvurdukları ve ilk tedavilerinin ardından otele döndükleri, 13 Kasım 2025 perşembe günü otele çağrılan ambulanslar ile sabaha karşı saat 3 sıralarında hastanelere kaldırıldıkları ve yapılan müdahalelere yanıt alınamayarak çocukların vefat ettikleri" ifadelerine yer verildi.

Annenin daha sonra vefat ettiği aktarılan raporda, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım 2025 günü haşere ve böcekler için ilaçlandığı, Olay Yeri İnceleme ekibinden şifahen alınan bilgiye göre ailenin kaldığı 201 numaralı odanın ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı belirtildi. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördükleri de raporda aktarıldı.

Öte yandan otel ilaçlaması yapılırken kullanılan kimyasal maddeler ve kutuları, anne Ç.B.’in hastanede alınan ilk kan örneği, baba S.B.’in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği, yabancı uyruklu 2 kişinin hastanede alınan ilk kan örnekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan ölü muayene ve otopsi işlemlerinde çocuklar K.B. ve M.B.'in ölüme neden olacak travmatik bulguları olmadığı, mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bulgu izlenmediği belirtildi. Anne Ç.B.’in ise mide duvarında noktasal ülsere alanlar ve mide duvarında yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirtildi.

Raporda olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi sonucu vefat ettiklerinin düşünüldüğü kaydedildi.

Anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi sonucu ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtileceği de raporda aktarıldı. Otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örnekleri ve kutularının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildiği ve Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince inceleneceği raporda belirtildi. 28 Kasım 2025’te laboratuvar sonuçlarının raporlanmasının planlandığı da Adli Tıp Kurumu tarafından ifade edildi.

