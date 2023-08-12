AK Partili çiftçi bir kamyon dolusu buğdayı AK Parti binasının önüne döktü

Konya'da bir çiftçi buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satamayınca, bir kamyon dolusu buğdayını AK Parti ilçe binasının önüne döktü.

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde çiftçilik yapan Harun Su isimli vatandaş, buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satamayınca yaşadığı duyurumu AK Parti ilçe başkanlığı önünde protesto etti. Su, bir kamyon dolusu buğdayını AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanlık binasının önüne döktü.

Yetkililerin çiftçinin sorunuyla ilgilenmediğini söyleyen Su, “Dünden beri söylüyorum, şu an burada milletvekili olmasına rağmen bir AK Partili olarak söylüyorum sıkıntı tavanda. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yok. Çiftçinin perişan olduğundan, ofisin şu an alım yapmadığından, yer olmadığından haberi yok” ifadelerini kullandı.

“Yetkililerin haberi olmasına rağmen ne görünüyor ne de bir açıklama yapıyor, kenarda duruyorlar. Ben bu buğdayı gariban ihtiyacı olanlara hibe ettim” diyen Harun Su, şöyle devam etti:

“Köyde de var, gelsinler vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Ben sözüm arkasındayım. Niye bir yetkili gelip bir açıklama yapmıyor? Ne zaman kadar bekleyeceğiz? Hasadın sonuna geldik. Yetkililer şu an kendi koltuğunda oturuyorlar. Yukarının bununla ilgilenmesini istiyorum. Çiftçinin, Doğanhisar halkının hakkını aramasını istiyorum. Ben kendim için değil, gariban çiftçi için konuşuyorum. Gariban çiftçi 5-5,5 liraya buğday veriyor zengine geçtiğinde bu 10 lira oluyor”