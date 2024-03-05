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AK Partili eski Belediye Başkanı tutuklandı

AK Partili eski Belediye Başkanı tutuklandı
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6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği bina nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Gaziantep Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybetti bir binaya ilişkin hakkında açılan davada görevden uzaklaştırılan eski Gaziantep Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, teslim oldu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, hakkında yakalama kararı veren 5. Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.

Kavak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler ökkeş kavak Nurdağı deprem Tutuklama
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