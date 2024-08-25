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AK Partili isim ensesinden vuruldu

AK Partili isim ensesinden vuruldu
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AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bahçede oturduğu esnada ensesine isabet eden yorgun mermi neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Gökdemir, Yuvalıdere Mahallesi’nde bahçede oturduğu esnada ensesinde bir acı hissetti. Aynı bölgeden kan gelmesi sonrasında durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Gökdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Gökdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin olarak AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Tever, “Karasu Yuvalıdere’de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf ağabeyimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah’tan şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi yusuf gökdemir
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