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Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada

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Kocaeli'de bir petshop önündeki pekinez cinsi köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, köpekle biraz ilgilendikten sonra peşine taktığı görüldü.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz cumartesi günü Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi.

Petshop işleten A.B.'nın bir senedir baktığı "Eva" isimli pekinez cinsi köpeği çalındı. Akşam saatlerinde iş yerinin önünde bulunan köpeği gören şahıs, 1,5 yaşındaki köpeği peşine takarak çaldı.

Kocaeli'de bir petshop önündeki pekinez cinsi köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, köpekle biraz ilgilendikten sonra peşine taktığı görüldü.

Köpeği kapıda göremeyen A.B., güvenlik kamerasını izleyince çalındığını fark etti. A.B., polis ekiplerine giderek şikayette bulundu.

Kocaeli'de bir petshop önündeki pekinez cinsi köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, köpekle biraz ilgilendikten sonra peşine taktığı görüldü.

Eva'nın bulunmasını isteyen A.B., "Kapımızın önünden yavrularımızın annesi çalındı. Bir kişinin çaldığı güvenlik kamerasından da gözüküyor. Köpeğimiz 1,5 yaşında ve pekinez cinsiydi. 3 yavrusu var. Çalınan köpeğimiz Eva 1 senedir bizimleydi. 5 yaşında kızım var. Hiçbir zaman köpeğim Eva'yı ondan ayırmadım. Çocuğum gibiydi. Yavrular 72 günlük. Annesiz kaldılar. Anneleri çalındığı için yavruları mama ile besliyoruz. Köpeğimizi çalan kişinin onu geri getirmesini talep ediyoruz. Gören, duyan olursa haber verilmesini istiyorum" dedi.

Kocaeli'de bir petshop önündeki pekinez cinsi köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, köpekle biraz ilgilendikten sonra peşine taktığı görüldü.

İHA

Etiketler köpek hırsızı Hırsızlık köpek petshop
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