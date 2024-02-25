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Akılalmaz yöntem! Dolmalık biberin içinden çıktı

Akılalmaz yöntem! Dolmalık biberin içinden çıktı
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İstanbul Sarıyer'de durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsünün torbacı olduğu ve uyuşturucuları bu yöntemle sattığı anlaşıldı.

Uyuşturucu tacirlerinin bulduğu yöntem görenlerin ağzını açık bıraktı. 

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün asayiş uygulaması yapıyordu. Kontrol için durdurulan bir aracın sürücüsü tedirgin hareketler sergileyince araçta ayrıntılı inceleme yapıldı. Polis ekipleri aracın arka koltuğundaki pazar poşetini açtığında dolmalık biberleri gördü. Biberler incelendiğinde içlerinde satışa hazır poşetler içinde 31 gram esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü A.L. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan araştırmada, sürücü A.L'nin bölgede torbacılık yaptığı, uyuşturucuları dolmalık biber içinde satacağı kişiye götürdüğü ve muhtemel polis aramalarından kurtulmak için bu yöntemi seçtiği anlaşıldı. A.L'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şahıs tutuklandı.

İHA

Etiketler sarıyer uyuşturucu dolmalık biber
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