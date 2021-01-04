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  4. 04 Ocak 2021 16:25

Alanya'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alanya'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
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Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında ilçe merkezine doğru seyir halindeki Hayri E.'nin kullandığı 07 ALR 866 plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa B.'nin kullandığı 07 HMB 88 plakalı otomobile ardından da Şükrü Ş.'nin kullandığı 07 NSN 38 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri ve araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ayşe A. hafif yaralandı.

Kazanın ardından vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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