Ankara'da dehşet: Tabancayla eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da bir şahıs tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.'yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu. Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.