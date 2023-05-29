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Ankara'da dehşet: Tabancayla eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da dehşet: Tabancayla eşini öldürüp intihar etti
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Ankara'da bir şahıs tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.'yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu. Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler ankara dehşet şahıs tabanca
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