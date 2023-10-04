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Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu!

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Ankara'da sabah saatlerinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi Veysel Şatıroğlu Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sabah saatlerinde yerde kafası parçalanmış bir erkek cesedi gören çevre sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kendisini 18'inci kattan aşağıya attığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı aktarıldı.

Olayın tanıklarından N.K., “Komşumuz feryat ederek yanımıza geldi. Ben de aşağıya inip polisi aradım. Kendisini tanımıyoruz. Herhalde intihar etmiş, yangın merdiveninden aşağıya atmış kendini. Kafası parçalanmıştı, beyni resmen dışarıdaydı” dedi.

İHA

Etiketler intihar cinayet ceset kafası parçalanmış
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