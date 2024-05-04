Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
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Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman 6 Mart 2024 tarihinde Ankara'da trafik kazası geçirmişti.
Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarpmış ve Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu kazada ağır yaralanmıştı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti. Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.
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