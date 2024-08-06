Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, K.A.'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Tuncay A., gazetecilere, iş yerinde oturduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

AA