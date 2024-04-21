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Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı

Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki taksi durağına akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Etiketler ankara taksi taksi durağı silahlı saldırı saldırı yaralı
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