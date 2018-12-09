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  4. 09 Aralık 2018 17:41

Annesini boğazını keserek öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 63 yaşındaki Ahmet İ., 84 yaşındaki annesinin boğazını keserek öldürdü. Ahmet İ.'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu iddia edildi.

Annesini boğazını keserek öldürdü
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Olay dün gece Hacettepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 15 yıldır aynı evde oturan Fatma Nebahat İ. ile oğlu Ahmet arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle  Ahmet İ., iddiaya göre, annesi, bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Ahmet İ., cinayetin ardından bıçağı banyoda yıkayıp, bir kat aşağıda bulunan apartman yöneticisinin kapısını çaldı. Yöneticiye annesini öldürdüğünü söyleyip, polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen ekipler, boğazı kesilen kadının cansız bedenini yatak odasında buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, cinayette kullanıldığı düşünülen 25 santim uzunluğunda yıkanmış bıçak bulundu. Gözaltına alınan Ahmet İ.'nin, akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu iddia edildi.

Fatma Nebahat İ.'nin, birkaç yıl önce vefat eden eşi Turhan İ.'nin emekli maaşıyla geçindiği belirtildi.

TUTUKLANDI
Annesinin boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

cinayet , antalya
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