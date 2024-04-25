Annesini öldürüp, babasını yaralamıştı, akıl sağlığı raporu açıklandı

Erzurum'da annesini boğazını keserek öldüren ve babasını da yaralayan zanlının akıl sağlığı raporu açıklandı.

ERZURUM'da annesi S.K.'i (57) boğazını bıçakla keserek öldürüp, babası N.K.'i (62) de yaraladığı suçlamasıyla 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan A.K.'in (25) akıl sağlığı yerinde çıktı. A.K., duruşmada okunan sağlık raporunu kabul etmediğini söyledi.

Olay, 13 Nisan 2023 günü saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci kattaki dairede meydana geldi. Üniversite öğrencisi A.K., mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi S.K.'in boğazını keserek öldürdü. A.K., gelen sesler üzerine odaya giren babası N.K.'i de defalarca yaraladı. Arbede sırasında A.K. de elinden yaralandı. N.K., yaralı halde karşı dairedeki komşusuna sığındı. Komşuları tarafından elindeki bıçağı alınan A.K.’i, çağırılan polis ekipleri gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle A.K. hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede A.K. için annesine yönelik eylemi nedeniyle 'üstsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de 'üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Adli Tıp, olay yeri inceleme, kriminal inceleme, uzmanlık raporları ile sanık, şikayetçi ve bilgi sahiplerinin ifadeleri yer aldı. İddianamede, S.K.'in otopsi raporuna göre 5 yerinden bıçaklandığı belirtildi.

Davanın bugün görülen duruşmasında A.K. için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen rapor okundu. Raporda, sanık A.K.'in 'öldürme ve teşebbüs' fiili yönünden cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan A.K., hastanenin raporunu kabul etmediğini söyledi. Gösterilen yerde oturmayıp SEGBİS odasında dolaştığı için mahkeme başkanının uyardığı A.K., "Benim akli melekelerim yerinde değil, raporu kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Avukatı Selim Geyik, başka bir hastaneden sağlık raporu alınmasını talep etti.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanığın kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçu fiilini işlemeye ehliyetinin tam olduğunu belirten savcılık mütalaasında 'üstsoya karşı kasten öldürmek’ ve ‘üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep edildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, avukatın talebini reddederek, duruşmayı erteledi. (DHA)

DHA