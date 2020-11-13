Antalya'da 1547 adet tarihi sikke bulundu

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde N. Y., M.E., F.Y. ve Y.B. isimli şahısların Alanya ilçesinden Manavgat ilçesine tarihi eser getireceği tespit edilmesi üzerine fiziki takip başlatıldı. Şüpheli şahısların içinde bulunduğu araç Manavgat'ın Side Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonu önünde durduruldu.

Araçta yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 1547 adet Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi. Ele geçen tarihi Sikkelerin expertiz yapılmak üzere Manavgat Side Müze Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi. Müze Müdürlüğünce Sikkelere ait fotoğraflar üzerinde yapılan ön incelemesinde Sikkelerin Roma ve Helenistik döneme ait gerçek ve tarihi eser niteliğinde olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler N. Y., M.E , F.Y. ve Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.