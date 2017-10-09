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  4. 09 Ekim 2017 23:24

Araçlar birbirine girdi ! Zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'de meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Araçlar birbirine girdi ! Zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yarbaşı mevkisinde 7 aracın karıştığı  kazada, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan kişi yaşamını yitirdi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yarbaşı  mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü 4 kişi  yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye yönüne giden Musa G.  (36) yönetimindeki 01 AN 732 plakalı ticari araç, aynı yönde giden 80 GS 976 ve  20 VF 871 plakalı tırlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araçta  bulunan Musa G. (36) ve Halil G. (71) yaralandı.

 
Bu sırada kazayı fark ederek fren yapan 01 EGS 68 plakalı tıra arkadan  gelen Ahmet K. idaresindeki 34 YR 1868 plakalı Otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü  Ahmet K. ile Fadime K. yaralanırken Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu arada kazayı görüp durmaya çalışan bir minibüs ile bir tır da kaza  yapan diğer araçlara çarptı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.

AA

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