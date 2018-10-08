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  4. 08 Ekim 2018 23:53

Arazi kavgasında kan döküldü

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Arazi kavgasında kan döküldü
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İddiaya göre, ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenilen  Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. tatil için Yukarı Boğazkesen  köyüne geldi. Aziz S. arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı amcasının oğlu Hasan  S. (61) ve komşusu Mehmet E. (70) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay  sırasında Aziz S, Hasan S'yi sol bacağından tabancayla yaraladı. Güler S. ile  Arzu S. de demir çubukla Mehmet E'yi başından ve boynundan yaraladı.

Hasan S. ve Mehmet E. İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin  ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine  sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Aziz S. ve kız kardeşleri Tokat'ta yakalandı.

AA

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