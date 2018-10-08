Arazi kavgasında kan döküldü

İddiaya göre, ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. tatil için Yukarı Boğazkesen köyüne geldi. Aziz S. arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı amcasının oğlu Hasan S. (61) ve komşusu Mehmet E. (70) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Aziz S, Hasan S'yi sol bacağından tabancayla yaraladı. Güler S. ile Arzu S. de demir çubukla Mehmet E'yi başından ve boynundan yaraladı.

Hasan S. ve Mehmet E. İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Aziz S. ve kız kardeşleri Tokat'ta yakalandı.