Arılar bankayı bastı

Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi’ndeki bir bankanın dış cephe duvarını arılar bastı. Vatandaşlar, ana arının peşinden geldiği tahmin edilen onlarca arıyı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. İşi fırsata çevirmek isteyen bazı arıcılar da bankanın önüne gelerek arıları almak istedi. Birbirleriyle görüşen arıcılar, arıları toplamak istedi. Önce davranan ise karlı çıktı.

Oğlunun haber vermesi üzerine taksiyle bankanın önüne gelen Rasim Akyol, arıları yanında getirdiği kovana toplamak istedi. Yanında getirdiği merdivenin yeterli gelmemesi üzerine bankanın önüne itfaiye ekibi çağrıldı. Zabıta ekipleri de banka önünde güvenlik önlemi aldı. Banka çalışanları ise zaman zaman dışarıya çıkarak meraklı gözlerle yaşananları izledi.

İtfaiye merdivenine çıkan Rasim Akyol, oğluyla birlikte duvarda bulunan arıları toplamaya başladı. Arıları çıplak elle kovana toplayan Akyol, üzerini örtü ile örttüğü kovanı da alarak itfaiye aracının üzerinden indi. Gazetecilere açıklamada bulunan Akyol, ana arının kovanda olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Asıl arı kovanda. Oğul çıktığı zaman en yakın 50 metreye konar. 50 metreden sonra bir 200 metre daha gider. Geri alamazsan dağılırlar. Nereye kadar gider bilemem.” Akyol, kovanı da alarak bankanın önünden ayrıldı. Banka çalışanları da rahat bir nefes aldı.