Arkadaşını öldürüp polisi aradı: ''Gelin beni alın''

Konya'da birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren E.B., polisi arayıp kendini ihbar etti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. E.B. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı E.I., tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile E.B., belindeki bıçakla I.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan I., olay yerinde hayatını kaybetti. E. B., daha sonra polisi arayıp, ''Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu. E. B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA